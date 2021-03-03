Пашинян назвал условие внеочередных парламентских выборов

«Выборы – средство восстановления общественной солидарности. И власти должны быть гарантом, что выборы пройдут справедливо и свободно. В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации», – цитирует МИР 24 заявление Пашиняна в рамках правительственного часа в парламенте.

Ранее премьер на митинге своих сторонников в Ереване сообщал, что готов провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы Армении «согласятся с нашими предложениями», напоминает РИА ФАН.

