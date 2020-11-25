Пашинян назвал призывы к смене власти непопулярными в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что в стране популярны призывы оппозиции к смене власти из-за введения режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он подтвердил, что в Армении есть внутриполитическая напряженность, но подчеркнул, что звучащие со стороны оппозиции заявления не получили широкую поддержку в обществе. Говоря о смене власти он заявил, что она избрана народом и поэтому этот вопрос также «может решаться только волеизъявлением народа».

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Премьер Армении обратил внимание, что у Армении не было альтернатив в решении нагорнокарабахского конфликта и признался, что сам «не очень доволен» сложившейся ситуацией.

Ранее Армения и Азербайджан, совместно с Россией подписали соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. В соответствии с документам, часть территорий Нагорного Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и требуют его отставки.



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ФОТО: РИА Новости
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