Пашинян назвал призывы к смене власти непопулярными в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что в стране популярны призывы оппозиции к смене власти из-за введения режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он подтвердил, что в Армении есть внутриполитическая напряженность, но подчеркнул, что звучащие со стороны оппозиции заявления не получили широкую поддержку в обществе. Говоря о смене власти он заявил, что она избрана народом и поэтому этот вопрос также «может решаться только волеизъявлением народа».