Пашинян назвал призывы к смене власти непопулярными в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что в стране популярны призывы оппозиции к смене власти из-за введения режима прекращения огня с Азербайджаном. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Он подтвердил, что в Армении есть внутриполитическая напряженность, но подчеркнул, что звучащие со стороны оппозиции заявления не получили широкую поддержку в обществе. Говоря о смене власти он заявил, что она избрана народом и поэтому этот вопрос также «может решаться только волеизъявлением народа».
Премьер Армении обратил внимание, что у Армении не было альтернатив в решении нагорнокарабахского конфликта и признался, что сам «не очень доволен» сложившейся ситуацией.
Ранее Армения и Азербайджан, совместно с Россией подписали соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. В соответствии с документам, часть территорий Нагорного Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и требуют его отставки.
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