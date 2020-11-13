Пашинян назвал отношения с РФ «хорошими» и «рабочими»

По словам Пашиняна, нужно разделять российскую позицию по карабахскому вопросу и отношения между властями двух стран. Свои отношения с Путиным Пашинян характеризовал как "очень хорошие" и отметил, что Россия за 4,5 года не поменяла свое мнение по отношению к ситуации в Нагорном Карабахе.

Пашинян также подчеркнул, что введение российского военного контингента на карабахскую территорию коррелирует с прежними заявлениями российского руководства. Премьер-министр заключил, что отношения с РФ у Армении "были, есть и будут" рабочими и "нормальными".

Как передает агентство, Минобороны РФ отправило в зону нагорно-карабахского конфликта 1960 военных, большая часть из них являются членами 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа России.