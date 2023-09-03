Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
Пашинян полагает, что Армении не стоит полагаться только на Россию. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву.
Премьер заявил, что Армения занялась диверсификацией своей безопасности.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в интервью чешскому изданию Respekt Пашинян признал, что Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией. Глава правительства уточнил, что Ереван идет навстречу Москве там, где есть возможность.
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