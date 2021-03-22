Пашинян назначил нового главу Генштаба ВС Армении

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, президент Армении Армен Саркисян не подписал предложение о назначении Давтяна и не оспорил его в Конституционном суде. В связи с этим указ о назначении нового главы Генштаба обретает силу закона 22 марта.

Предыдущего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна уволили с занимаемой должности 10 марта, напоминает RT. По словам Пашиняна, президент не подписал в срок указ о его увольнении и не стал обжаловать документ. Однако адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян 21 марта заявил, что экс-глава Генштаба может продолжать исполнять свои обязанности, отмечает РИА ФАН.

