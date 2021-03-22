Пашинян назначил нового главу Генштаба ВС Армении
Генерал-лейтенант Артак Давтян вступил в должность главы Генерального штаба Вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.
По словам премьер-министра Никола Пашиняна, президент Армении Армен Саркисян не подписал предложение о назначении Давтяна и не оспорил его в Конституционном суде. В связи с этим указ о назначении нового главы Генштаба обретает силу закона 22 марта.
Предыдущего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна уволили с занимаемой должности 10 марта, напоминает RT. По словам Пашиняна, президент не подписал в срок указ о его увольнении и не стал обжаловать документ. Однако адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян 21 марта заявил, что экс-глава Генштаба может продолжать исполнять свои обязанности, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 299 / сут.
Умерли
95 030+371 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 743 / сут.
- ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье
- Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь
- Ракета-носитель «Союз» с 38 спутниками стартовала с Байконура
- СМИ: Губернатора Белозерцева проверят на причастность к растрате около 3 млрд рублей
- Пашинян назначил нового главу Генштаба ВС Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru