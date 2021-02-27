Пашинян настаивает перед президентов Армении на увольнении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова направил президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Президент Армении возразил по поводу отставки начальника Генштаба

«Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», - цитирует заявление армянского премьер-министра ТАСС.

Напомним, Вооруженные силы Армении выступили с требованием об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

На фоне этих выступлений Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. При этом проект указа о его увольнении президент Армении вернул с возражениями.


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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ПрезидентОтставкаАрменияНикол Пашинян
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