Пашинян настаивает перед президентов Армении на увольнении главы Генштаба

«Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», - цитирует заявление армянского премьер-министра ТАСС.

Напомним, Вооруженные силы Армении выступили с требованием об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

На фоне этих выступлений Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. При этом проект указа о его увольнении президент Армении вернул с возражениями.



