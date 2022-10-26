Пашинян намерен встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает 31 октября встретиться в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России

«По моим сведениям, он отправится [на встречу]», — цитирует политика ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Путин пригласил Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит, напоминает Ura.ru. На встречу также был приглашен Алиев. Одной из главных тем саммита должно стать обсуждение комплекса трехсторонних и двусторонних вопросов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:СочиАзербайджанВладимир ПутинНикол Пашинян
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