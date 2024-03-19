Пашинян: Может начаться война, если Ереван не уступит по вопросу границы

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Азербайджану], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война», — цитирует политика ТАСС.

Пашинян отметил, что после конфликта местные жители спросят его, почему он заранее не предупредил об угрозе, обладая данными о возможном начале боевых действий.

Между тем декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией разжигают искусственно, пишет Ura.ru. По словам эксперта, таким образом западные силы пытаются втянуть Россию в военное противостояние либо обвинить в бездействии по отношению к членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

