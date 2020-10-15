Пашинян назвал конфликт в Карабахе «беспрецедентной войной»

Конфликт в Нагорном Карабахе — война, беспрецедентная по своим масштабам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе параллельного интервью глав Армении и Азербайджана гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Армянский премьер уточнил, что, по мнению экспертов, в боях на Южном Кавказе задействованы все возможные виды вооружений. Кроме того, Пашинян отметил большое количество военнослужащих, участвующих в вооружённом конфликте, масштабность и жестокость боёв на территории Нагорного Карабаха.

Также Никол Пашинян сообщил, что несмотря на тяжёлые столкновения, армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики на данный момент держит оборону.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью обратился к россиянам, заявив, что на дружбу России и Азербайджана не смогут повлиять никакие силы.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

