Алиев обратился к российскому народу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к россиянам, заявив, что на дружбу двух стран не сможет повлиять никакая сила.

В ходе интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву азербайджанский лидер рассказал о «многовековых узах дружбы, сотрудничества, взаимопонимания» между Россией и Азербайджаном. По мнению Алиева, несмотря на внешнее влияние и «попытки внести раздор» страны продолжают укреплять сотрудничество.

Ильхам Алиев отметил, что воспользовался возможностью обратиться к миллионам россиян с тем, чтобы позиция Азербайджана была понята в России. «Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», - сказал глава Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что в будущем армяне и азербайджанцы должны мирно сосуществовать на территории Нагорного Карабаха.

Конфликт на территории непризнанной Нaгорно-Кaрaбaхской республики обострился 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных действиях, республика сообщила об aртобстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

