Пашинян исключил проведение внеочередных парламентских выборов

Глава правительства Армении Никол Пашинян в интервью Общественную телевидению заявил об отсутствии планов проводить внеочередные парламентские выборы.

В СВР Армении усомнились в возможности разморозки членства страны в ОДКБ

По словам премьер-министра Армении, разговоры о возможном проведении таких выборов были всегда.

Ранее в Службе внешней разведки Армении заявили, что страна не будет размораживать в 2025 году членство в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Правительство Армении
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