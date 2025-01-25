Пашинян исключил проведение внеочередных парламентских выборов
25 января 202521:38
Глава правительства Армении Никол Пашинян в интервью Общественную телевидению заявил об отсутствии планов проводить внеочередные парламентские выборы.
По словам премьер-министра Армении, разговоры о возможном проведении таких выборов были всегда.
Ранее в Службе внешней разведки Армении заявили, что страна не будет размораживать в 2025 году членство в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян исключил проведение внеочередных парламентских выборов
- Новый глава Пентагона обозначил основные приоритеты работы
- Тактаров заявил о дискриминации русских в США
- Проигнорировавших гимн россиян наказали в Карачаево-Черкессии
- Порядка 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Германии
- СМИ: Правительство США перебросит на границу с Мексикой бронетранспортеры
- СМИ: Абакан остался без электроснабжения из-за крысы
- Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией
- Во Франции заявили, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по Украине
- Фицо: Из Словакии выдворят иностранных инструкторов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru