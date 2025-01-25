Пашинян исключил проведение внеочередных парламентских выборов

По словам премьер-министра Армении, разговоры о возможном проведении таких выборов были всегда.

Ранее в Службе внешней разведки Армении заявили, что страна не будет размораживать в 2025 году членство в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

