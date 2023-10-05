Пашинян и Зеленский встретились на европолях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский встретились на европолях в испанской Гранаде. Фотографию лидеров стран выложил Офис Зеленского.

Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS

Стороны обсудили, в частности, о ситуации в Закавказье, сотрудничестве между странами и межрегиональных экономических проектах.

Накануне Пашинян заявил о готовности заключить с Азербайджаном соглашение о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:ДипломатияНикол ПашинянВладимир Зеленский

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