Пашинян и Зеленский встретились на европолях
5 октября 202316:14
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский встретились на европолях в испанской Гранаде. Фотографию лидеров стран выложил Офис Зеленского.
Стороны обсудили, в частности, о ситуации в Закавказье, сотрудничестве между странами и межрегиональных экономических проектах.
Накануне Пашинян заявил о готовности заключить с Азербайджаном соглашение о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru