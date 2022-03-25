Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Николь Пашинян и российский президент Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянский кабмин, передает ТАСС.
Пашинян назвал обстановку в зоне ответственности российских миротворцев напряженной из-за продвижения военных Азербайджана. Премьер указал на необходимость возвращения азербайджанских военных на свои позиции.
После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
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