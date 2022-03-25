Захарова: Пашинян прибудет с визитом в РФ в апреле

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию состоится во второй половине апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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По словам Захаровой, глава армянского МИД прибудет в РФ 8 апреля.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 21 марта начала продавать билеты в Армению и Азербайджан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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