Захарова: Пашинян прибудет с визитом в РФ в апреле
25 марта 202221:33
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию состоится во второй половине апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, глава армянского МИД прибудет в РФ 8 апреля.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 21 марта начала продавать билеты в Армению и Азербайджан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru