Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

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«Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Республике Казахстан, а также реализацию совместных шагов в рамках ОДКБ», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран поздравили друг друга с Рождеством.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Телефонный РазговорКазахстанВладимир ПутинНикол Пашинян
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