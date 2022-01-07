Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
7 января 202212:42
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.
«Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Республике Казахстан, а также реализацию совместных шагов в рамках ОДКБ», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран поздравили друг друга с Рождеством.
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7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru