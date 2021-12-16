Пашинян и Алиев провели еще одни переговоры в Брюсселе

Отмечается, что трехсторонние переговоры состоялись после завершения саммита «Восточное партнерство».

Первая встреча Пашиняна и Алиева прошла в Брюсселе 14 декабря при участии председателя Евросовета Шарля Мишеля, напоминает «Свободная пресса». Лидеры Армении и Азербайджана обсудили разминирование «освобожденных от оккупации территорий Азербайджана», подтвердили договоренность о возобновлении работы железнодорожной линии, условились создать временную рабочую группу по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.

