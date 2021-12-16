Пашинян и Алиев провели еще одни переговоры в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели вторую встречу в Брюсселе при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Главы Азербайджана, Армении и Евросовета провели переговоры в Брюсселе

Отмечается, что трехсторонние переговоры состоялись после завершения саммита «Восточное партнерство».

Первая встреча Пашиняна и Алиева прошла в Брюсселе 14 декабря при участии председателя Евросовета Шарля Мишеля, напоминает «Свободная пресса». Лидеры Армении и Азербайджана обсудили разминирование «освобожденных от оккупации территорий Азербайджана», подтвердили договоренность о возобновлении работы железнодорожной линии, условились создать временную рабочую группу по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ПереговорыЭммануэль МакронАзербайджанАрменияНикол Пашинян
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