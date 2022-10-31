Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что не все удалось согласовать, а некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

При этом Путин подчеркнул, что этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации.

Также он заявил о необходимости придать импульс работе трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджанВладимир Путин
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