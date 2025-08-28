Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
Армения не может быть членом и Евросоюза, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Одновременное нахождение в ЕС и ЕАЭС невозможно», - указал политик.
По словам Пашиняна, «придет время», и Ереван примет решение.
Армения стала членом ЕАЭС в 2015 году. В апреле текущего года власти страны приняли решение о начале процесса вступления в ЕС. Ранее стало известно, что Россия готовит для Армении письмо, в котором констатирует противоречия норм по сближению с Евросоюзом правилам ЕАЭС, пишет RT.
