Пашинян: Армения купила у России Су-30 без ракет

Армения приобрела у Российской Федерации истребители Су-30СМ, не оснащенные ракетами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями Арагацотнской области. Видео он опубликовал в Facebook.

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«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

Ответственность за подобное приобретение премьер возложил на прежние власти республики, отмечает Газета.ru.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задал риторический вопрос Пашинян.

Напомним, бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян рассказал, что у РФ истребители приобретены Су-30СМ без ракет. По его словам, Россия не торгует ракетами «воздух — воздух» дальностью 130 км с другими странами. Однако, его заявление армянские власти не подтвердили.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:СамолетСамолетыРакетыАрменияНикол Пашинян
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