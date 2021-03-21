Пашинян: Армения купила у России Су-30 без ракет

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

Ответственность за подобное приобретение премьер возложил на прежние власти республики, отмечает Газета.ru.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задал риторический вопрос Пашинян.

Напомним, бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян рассказал, что у РФ истребители приобретены Су-30СМ без ракет. По его словам, Россия не торгует ракетами «воздух — воздух» дальностью 130 км с другими странами. Однако, его заявление армянские власти не подтвердили.

