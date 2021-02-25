В небе над Ереваном появилась военная авиация
В небе над Ереваном, где в четверг проходит шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна и митинги его противников, появилась военная авиация.
По разным данным, в небе пролетел истребитель Су-30СМ ВВС Армении либо МиГ-29. По данным Telegram-канала проекта Wargonzo, над Ереваном якобы пролетел самолет ВКС России. Протестующие в Ереване встретили появление самолета аплодисментами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к народу в Ереване на фоне требований Генштаба ВС страны уйти в отставку. Глава правительства заявил, что считает ситуацию управляемой.
Армянский политик Арташес Гегамян в интервью НСН заявил, что Пашинян давно не является самостоятельной фигурой, став марионеткой в руках Запада.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Глава МИД Турции осудил попытку переворота в Армении
- Оппозиция заявила о решении ночевать на площади Свободы до отставки Пашиняна
- В небе над Ереваном появилась военная авиация
- Сериал «Локи» выйдет в июне 2021 года
- Лавров прокомментировал события в Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru