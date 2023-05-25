Пашинян: Армения готова разблокировать все коридоры
Армения готова к разблокировке всех экономических и транспортных коридоров и к открытию региональных коммуникаций, проходящих через территорию Армении, в рамках суверенитета стран. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, сообщило агентство «Интерфакс».
Премьер-министр Армении пояснил, что под региональными коммуникациями имеются в виду транспортные пути, предназначенные девятым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Отметил Пашинян и Лачинский коридор, который, по мнению армянского премьер-министра, незаконно заблокирован Азербайджаном.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о признании территориальной ценности обоих государств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: США накажут компании и организации за помощь России уклоняться от санкций
- Военнослужащему в Омске дали пять лет условно за оставление военной части
- ЧВК «Вагнер» передаст Артемовский завод шампанских вин Минобороны РФ
- Киргизия предложила разрешить мигрантам оформлять документы дистанционно
- Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают
- На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты РФ
- Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
- Сергей Новиков оценил развитие креативных индустрий в Якутии
- Китай ждет пика второй волны СOVID-19 в конце июня
- Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru