Пашинян: Армения готова разблокировать все коридоры

Армения готова к разблокировке всех экономических и транспортных коридоров и к открытию региональных коммуникаций, проходящих через территорию Армении, в рамках суверенитета стран. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, сообщило агентство «Интерфакс».

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Премьер-министр Армении пояснил, что под региональными коммуникациями имеются в виду транспортные пути, предназначенные девятым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Отметил Пашинян и Лачинский коридор, который, по мнению армянского премьер-министра, незаконно заблокирован Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о признании территориальной ценности обоих государств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

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