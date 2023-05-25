Пашинян: Армения готова разблокировать все коридоры

Премьер-министр Армении пояснил, что под региональными коммуникациями имеются в виду транспортные пути, предназначенные девятым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Отметил Пашинян и Лачинский коридор, который, по мнению армянского премьер-министра, незаконно заблокирован Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о признании территориальной ценности обоих государств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

