Пашинян: Армения готова разблокировать транспортные и экономические связи с Азербайджаном

По его словам, сотрудники армянской таможни и пограохраны обеспечат безопасность транзита через территорию республики.

«Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей с Азербайджаном», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, Армения рассчитывает, что Азербайджан будет открыт для перевозки армянских грузов в РФ и Иран на паритетной основе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе выгодна Баку и Еревану, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

