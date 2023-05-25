Пашинян: Армения готова разблокировать транспортные и экономические связи с Азербайджаном
Ереван готов обеспечить движение транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, сотрудники армянской таможни и пограохраны обеспечат безопасность транзита через территорию республики.
«Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей с Азербайджаном», - подчеркнул Пашинян.
По его словам, Армения рассчитывает, что Азербайджан будет открыт для перевозки армянских грузов в РФ и Иран на паритетной основе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе выгодна Баку и Еревану, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru