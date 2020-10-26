Минобороны Армении: Азербайджан увеличил плотность огня на границе Карабаха
Азербайджанские войска увеличили плотность огня по всей протяжённости границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Как следует из сообщения, интенсивность огня возросла с 17 часов по местному времени. Пресс-секретарь военного ведомства отмечает, что войска противника используют танки, а также реактивную и ствольную артиллерию.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что ВС республики взяли под контроль 18 населенных пунктов в нескольких районах Нагорного Карабаха.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Стороны несколько раз заключали соглашения о прекращении огня, однако военные действия в зоне конфликта продолжались. В понедельник 26 октября вступило в силу уже третье перемирие, о котором Ереван и Баку договорились в Вашингтоне на встрече с замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном.
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