Минобороны Армении: Азербайджан увеличил плотность огня на границе Карабаха

Как следует из сообщения, интенсивность огня возросла с 17 часов по местному времени. Пресс-секретарь военного ведомства отмечает, что войска противника используют танки, а также реактивную и ствольную артиллерию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что ВС республики взяли под контроль 18 населенных пунктов в нескольких районах Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Стороны несколько раз заключали соглашения о прекращении огня, однако военные действия в зоне конфликта продолжались. В понедельник 26 октября вступило в силу уже третье перемирие, о котором Ереван и Баку договорились в Вашингтоне на встрече с замглавы госдепартамента США Стивеном Бигуном.

