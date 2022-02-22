Пасечник ратифицировал договор о дружбе и помощи между ЛНР и Россией

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и РФ».

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Ранее парламенты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Депутаты обеих республик проголосовали за соглашение единогласно.

Политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НС﻿Н» предрёк новые судьбоносные решения президент РФ Владимира Путина после вчерашнего решения о признании суверенитета ЛНР и ДНР.


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ФОТО: РИА Новости
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