Пасечник: ЛНР примет решение о присоединение к РФ после окончания спецоперации

При этом он подчеркнул, что решение в республике было принято еще в мае 2014 года, когда ее жители проголосовали за объединение с РФ.

«Но для начала надо освободить свои территории. Это наша первая задача», - отметил Пасечник.

Ранее глава ЛНР заявил, что интеграция с Россией – это единственно верный путь для республики.

