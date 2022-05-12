Пасечник: ЛНР примет решение о присоединение к РФ после окончания спецоперации
Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) и ее жители примут решение о присоединении к России после окончания спецоперации. Об этом заявил глава субъекта Леонид Пасечник.
При этом он подчеркнул, что решение в республике было принято еще в мае 2014 года, когда ее жители проголосовали за объединение с РФ.
«Но для начала надо освободить свои территории. Это наша первая задача», - отметил Пасечник.
Ранее глава ЛНР заявил, что интеграция с Россией – это единственно верный путь для республики.
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