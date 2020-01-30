ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Резолюция о ратификации полномочий делегации РФ в полном объеме была принята на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным прошедшего по данному вопросу голосования, «за» высказались 96 парламентариев, против проголосовали 44, еще 7 воздержались.

Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что РФ готова к диалогу на равных для обсуждения любых проблем. Накануне сообщалось, что Толстой избран вице-спикером ПАСЕ.

Напомним, вопрос о полномочиях российской делегации в ПАСЕ возник 27 января с подачи ряда депутатов, в том числе члена делегации Литвы Эмануэлиса Зингериса. Группа депутатов заявила, что в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

