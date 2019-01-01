Выборы на Украине

Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки половины бюллетеней

22 июля11:39

Партия украинского президента Владимира Зеленского по результатам обработки 50% бюллетеней уверенно сохраняет лидерство. За «Слугу народа» проголосовали 42,44% избирателей, сообщает RT.

Далее следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (12,87%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,65%), Батькивщина Юлии Тимошенко (8,02%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,39%). Вышеуказанные партии проходят в украинский парламент.

В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя предварительные результаты, заявил о том, что граждане Украины голосовали по инерции.

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ФОТО: кадр из сериала "Слуга Народа"
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