Пророссийская партия Smer в Словакии сформирует правительство

Второе место на парламентских выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места. Ее глава Михал Шимечка заявил, что сделает все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство.

На формирование кабмина отводится две недели. Если у политиков не получится договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, то Словакию могут ждать повторные парламентские выборы.



