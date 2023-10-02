Пророссийская партия Smer в Словакии сформирует правительство

Победившая на выборах партия Smer экс-премьера Роберта Фицо сформирует кабинет министров. Таким правом крупную оппозиционную политорганизацию наделила президент Словакии Зузана Чапутова. Smer ранее победила на парламентских выборах, ее руководитель выступает против военной поддержки Украины.

Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Сейчас у Фицо 42 места в парламенте. В качестве возможных союзников по коалиции называют социал-демократов из Hlas (27 мест) и консервативную SNS (10 мест), сообщает РИА Новости.

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Второе место на парламентских выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места. Ее глава Михал Шимечка заявил, что сделает все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство.

На формирование кабмина отводится две недели. Если у политиков не получится договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, то Словакию могут ждать повторные парламентские выборы.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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