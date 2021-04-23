Партия «Справедливая Россия - За Родину» опровергла информацию о смене лидера
Появившаяся в СМИ информация о смене лидера партии «Справедливая Россия - За Родину» является фейком и информационным вбросом. Об этом НСН сообщили в пресс-службе лидера политической организации Сергея Миронова.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в политической силе сообщило, что председатель партии Сергей Миронов намерен баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, в связи с чем, ещё до ближайших выборов в Госдуму, он уступит свой пост сопредседателю Захару Прилепину.
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» официально объединились в партию «Справедливая Россия - За правду» в феврале 2021 года, сообщает RT. Председателем был выбран Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями.
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