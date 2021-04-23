Миронов может уступить Прилепину лидерство в партии «СР — За правду»
Новый председатель может появиться у партии «Справедливая Россия - За правду» до ближайших выборов в Госдуму. Оформить это предполагается на съезде в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в политической силе.
Согласно этим сведениям, нынешний лидер партии Сергей Миронов собирается уступить первое место в федеральной части списка на парламентских выборах сопредседателю Захару Прилепину. Сам же Миронов хочет баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.
По данным источника, эту информацию доведут до региональных отделений партии уже завтра, а публично объявят на съезде в июне.
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