Миронов может уступить Прилепину лидерство в партии «СР — За правду»

Новый председатель может появиться у партии «Справедливая Россия - За правду» до ближайших выборов в Госдуму. Оформить это предполагается на съезде в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в политической силе.

Согласно этим сведениям, нынешний лидер партии Сергей Миронов собирается уступить первое место в федеральной части списка на парламентских выборах сопредседателю Захару Прилепину. Сам же Миронов хочет баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.

По данным источника, эту информацию доведут до региональных отделений партии уже завтра, а публично объявят на съезде в июне.

