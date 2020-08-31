Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте
Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Ранее по результатам обработки 98,55% бюллетеней на парламентских выборах в Черногории лидирует правящая «Демократическая партия социалистов» президента страны Мило Джукановича, она набирает 35,12%, приводит RT данные ЦИК Черногории. Оппозиционная платформа «За будущее Черногории» набирает 32,52% голосов.
По предварительным подсчётам, правящая партия получит 30 мест в 81-местном парламенте. «За будущее Черногории» займёт 27 мест, но с представителями других оппозиционных партий сможет сформировать большинство (41 мандат). Представители оппозиции уже заявили о своей победе.
Выборы проходили при рекордной явке в 76,68%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru