Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.

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Ранее по результатам обработки 98,55% бюллетеней на парламентских выборах в Черногории лидирует правящая «Демократическая партия социалистов» президента страны Мило Джукановича, она набирает 35,12%, приводит RT данные ЦИК Черногории. Оппозиционная платформа «За будущее Черногории» набирает 32,52% голосов.

По предварительным подсчётам, правящая партия получит 30 мест в 81-местном парламенте. «За будущее Черногории» займёт 27 мест, но с представителями других оппозиционных партий сможет сформировать большинство (41 мандат). Представители оппозиции уже заявили о своей победе.

Выборы проходили при рекордной явке в 76,68%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарламентВыборыЧерногория
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