Партия премьера Израиля «Ликуд» лидирует на выборах по данным экзитполов
Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидирует на парламентских выборах в Израиле. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзитполов.
Если партия Нетаньяху, а также ее союзники выиграют, они получат большинство в Кнессете, 120-местном парламенте Израиля. Сам же премьер Нетаньяху в седьмой раз сможет сформировать правительство.
По данным издания, второе место на голосовании может получить центристская партия "Еш Атид". Также поддержкой пользуется правая коалиция "Ямина". Если "Ликуд" сможет скооперироваться с "Яминой", то они получат 61 место в парламенте.
В "Ликуде", по данным газеты, планируют сформировать правительство в сжатые сроки. Также отмечается, что данное голосование проводится в Израиле уже четвертый раз в течение последних двух лет.
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