«Партия пенсионеров» выбрала Путина своим фаворитом на выборах президента

«Партия пенсионеров» поддержит Владимира Путина на грядущих выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда центрального совета партии Владимира Ворожцова.

Путин заявил, что уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме

Он уточнил, что в следующем месяце будет подготовлена брошюра, в которой будут приводиться доводы, почему партия поддерживает нынешнего главу государства.

Кроме того, «пенсионеры» подготовят «наказы» Путину, в которых будут отображены пожелания от соответствующей категории людей.

Ранее днем Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сбор подписей в поддержку Путина стартует с 23 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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