«Партия пенсионеров» выбрала Путина своим фаворитом на выборах президента

Он уточнил, что в следующем месяце будет подготовлена брошюра, в которой будут приводиться доводы, почему партия поддерживает нынешнего главу государства.

Кроме того, «пенсионеры» подготовят «наказы» Путину, в которых будут отображены пожелания от соответствующей категории людей.

Ранее днем Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сбор подписей в поддержку Путина стартует с 23 декабря.

