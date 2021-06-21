Партия Пашиняна лидирует с 61,7%
Партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Центризбирком.
По итогам подсчета голосов с 168 (8,4%) из 2008 избирательных участков она набирает 61,7%. Второе место занимает блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» с 17,66%. замыкает тройку партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.
Выборы состоялись 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока. Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%.
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