Экс-президент Армении пригрозил опубликовать компромат на Пашиняна

Саргсян поставил соответствующий ультиматум Пашиняну на встрече с избирателями. Он заявил, что дает 24 часа на опровержение информации о его активности в казино в Монако. В противном случае экс-лидер Армении планирует опубликовать некие факты о семье Пашиняна.

В Армении в понедельник стартовала избирательная кампания перед назначенными на 20 июня внеочередными выборами в парламент. Для участия в них зарегистрировались 22 партии и 4 партийных блока.

