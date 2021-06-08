Экс-президент Армении пригрозил опубликовать компромат на Пашиняна
Экс-президент Армении Серж Саргсян пригрозил опубликовать компромат на и.о. премьера Николу Пашиняна, если тот не опровергнет обвинения против него о проигрышах в казино. Об этом сообщает РИА Новости.
Саргсян поставил соответствующий ультиматум Пашиняну на встрече с избирателями. Он заявил, что дает 24 часа на опровержение информации о его активности в казино в Монако. В противном случае экс-лидер Армении планирует опубликовать некие факты о семье Пашиняна.
В Армении в понедельник стартовала избирательная кампания перед назначенными на 20 июня внеочередными выборами в парламент. Для участия в них зарегистрировались 22 партии и 4 партийных блока.
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