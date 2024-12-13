Партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет вотум недоверия правительству Байру
Левая партия «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству нового премьер-министра страны Франсуа Байру. Об этом в соцсетях заявила лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано.
По её словам, у парламента есть два варианта развития событий: либо продолжение политики неудач Байру, либо разрыв.
«Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение президента Макрона или цензура. Мы сделали свой», - написала она.
Ранее новым премьером Франции был назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru