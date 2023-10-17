Партия Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме
Партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, находящаяся у власти в Польше, выиграла парламентские выборы, заручившись поддержкой 35,38% избирателей. Об этом объявила Государственная избирательная комиссия республики после обработки всех бюллетеней. Таким образом, правящая политическая сила не сможет индивидуально сформировать кабинет министров.
На предыдущих выборах в 2019 году PiS досталось свыше 50% депутатских мандатов - 235 из 460. Её основной соперник - оппозиционная «Гражданская коалиция» Дональда Туска - на этот раз набрал 30,69% голосов.
Помимо двух лидеров, в парламент проходят центристский «Третий путь» — 14,4%, «Левые» — 8,61%, а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» — 7,16%.
Исходя из этих результатов, «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые», в случае достижения договорённостей, смогут сформировать правительство, получив в целом более половины кресел в сейме. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом случае «Право и справедливость» потеряет властные рычаги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru