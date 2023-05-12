ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику

Адвокаты политика просили перевести его в клинику в Варшаве, отметил глава ведомства. По его словам, власти Грузии могут направить экс-президента на лечение в другое медучреждение внутри страны.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам.

Политик ранее пожаловался на стремительное ухудшение самочувствия. Он заявил, что страдает от 20 серьезных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

