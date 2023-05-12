ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал находящемуся в заключении бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в зарубежную клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинского министра юстиции Рати Брегадзе.

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Адвокаты политика просили перевести его в клинику в Варшаве, отметил глава ведомства. По его словам, власти Грузии могут направить экс-президента на лечение в другое медучреждение внутри страны.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Бывший глава государства проходит по нескольким уголовным делам.

Политик ранее пожаловался на стремительное ухудшение самочувствия. Он заявил, что страдает от 20 серьезных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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