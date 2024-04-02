Партия «Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в своих праймериз

«Единая Россия» закрыла для иностранных агентов возможность участвовать в предварительном голосовании при отборе кандидатов на выборы (праймериз), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

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«Запрет касается как иноагентов, так и лиц, аффилированных с ними. Решение принял президиум генсовета партии», - говорится в заявлении.

Регистрация на праймериз начнется 15 апреля. В пресс-службе отметили, что зарегистрированные заявки от иноагентов будут аннулированы.

Во вторник, 2 апреля, партия «Справедливая Россия - За Правду» отозвала из Госдумы законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Замруководителя фракции Дмитрий Гусев сообщил, что документ отправили на доработку, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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