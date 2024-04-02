Песков: Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля

Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Справедливороссы внесли в ГД законопроект о запрете избираться иноагентам

По его словам, у Кремля нет никакой позиции по соответствующему законопроекту.

«Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение... сначала законодатели будут обсуждать», - заключил Песков.

Ранее в российском Минюсте заявили, что иноагентам разрешается участвовать в выборах в качестве кандидатов, но только при соблюдении наложенных законодательством ограничений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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