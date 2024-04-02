Песков: Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля
2 апреля 202414:02
Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у Кремля нет никакой позиции по соответствующему законопроекту.
«Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение... сначала законодатели будут обсуждать», - заключил Песков.
Ранее в российском Минюсте заявили, что иноагентам разрешается участвовать в выборах в качестве кандидатов, но только при соблюдении наложенных законодательством ограничений, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru