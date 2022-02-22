Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ

Депутаты ДНР в ходе чрезвычайного пленарного заседания единогласно поддержали соглашение: все 87 присутствующих проголосовали за договор.

Парламентарии ЛНР также единогласно поддержали договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, «за» проголосовали все 46 депутатов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Затем российский лидер, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашения о дружбе и взаимопомощи, напоминает Ura.ru.

