Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ

Парламенты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Депутаты ДНР в ходе чрезвычайного пленарного заседания единогласно поддержали соглашение: все 87 присутствующих проголосовали за договор.

Парламентарии ЛНР также единогласно поддержали договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, «за» проголосовали все 46 депутатов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Затем российский лидер, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашения о дружбе и взаимопомощи, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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