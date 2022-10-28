Траты на восстановление городов ЛНР и ДНР оценили в 223 миллиарда рублей

Следователи СК оценили ущерб городов ЛНР и ДНР в 223 миллиарда рублей. Эти деньги потребуются на восстановление жилых домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного луча полностью завершили осмотры станицы Луганской и города Алчевска ЛНР. Проверено 500 социальных объектов, 10 тысяч жилых домов.

«Суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей. Работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

