Траты на восстановление городов ЛНР и ДНР оценили в 223 миллиарда рублей
Следователи СК оценили ущерб городов ЛНР и ДНР в 223 миллиарда рублей. Эти деньги потребуются на восстановление жилых домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного луча полностью завершили осмотры станицы Луганской и города Алчевска ЛНР. Проверено 500 социальных объектов, 10 тысяч жилых домов.
«Суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей. Работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается», - сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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