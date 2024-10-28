Парламентские выборы в Литве выиграла Социал-демократическая партия
Социал-демократическая партия Литвы выиграла парламентские выборы в республике, став лидирующей политической силой, которая сформирует правящую коалицию. Соответствующие данные представила главная избирательная комиссия Литвы.
Партия в течение четырех лет находилась в оппозиции. На прошедших выборах социал-демократы получили 52 мандата в 141-местном Сейме республики. При этом ни одна из литовских партий не набрала количества голосов, необходимого для формирования правящего большинства, поэтому лидировавшие на выборах объединения создадут коалицию. В нее войдут социал-демократы, «Демократы во имя Литвы», «Союз крестьян и "зеленых" Литвы».
По данным литовского ЦИК, явка избирателей на выборах составила 41,31%. При этом 10,8% граждан проголосовали досрочно, пишет 360.ru.
Между тем правительство Литвы поддержало предложение расторгнуть соглашение о торговом мореплавании с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru