Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня
10 мая 202121:34
Новые парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня, сообщает пресс-служба президента республики Армена Саркисяна.
Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.
Ранее в понедельник Национальное собрание Армении в ходе специального заседания во второй раз не смогло выбрать премьер-министра страны. Согласно конституции республики, в этом случае парламент распускается силой закона и назначаются новые выборы.
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10 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru