Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня

Новые парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня, сообщает пресс-служба президента республики Армена Саркисяна.

Парламент вновь не избрал Пашиняна премьер-министром Армении

Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее в понедельник Национальное собрание Армении в ходе специального заседания во второй раз не смогло выбрать премьер-министра страны. Согласно конституции республики, в этом случае парламент распускается силой закона и назначаются новые выборы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:ВыборыПарламентАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры