Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня

Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее в понедельник Национальное собрание Армении в ходе специального заседания во второй раз не смогло выбрать премьер-министра страны. Согласно конституции республики, в этом случае парламент распускается силой закона и назначаются новые выборы.

