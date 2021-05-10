Парламент вновь не избрал Пашиняна премьер-министром Армении

По словам председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, на специальном заседании за и.о. главы кабмина Никола Пашиняна проголосовал один депутат, один высказался против, 76 парламентариев воздержались.

«Это означает, что, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», — добавил спикер.

На заседании 3 мая парламент так же не избрал Пашиняна премьер-министром Армении: за исполняющего обязанности главы правительства проголосовал лишь один из 79 депутатов.

