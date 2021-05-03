Парламент Армении отказался избрать Пашиняна новым премьером
Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что и.о. главы кабмина Никол Пашинян не избран премьер-министром республики, сообщает ТАСС.
По его словам, за Пашиняна проголосовал только один из 79 депутатов.
«Против высказались три парламентария, воздержались 75», - уточнил Мирзоян.
Ранее Пашинян заявил, что фракция «Мой шаг» дважды выдвинет его кандидатуру на пост главы правительства, и дважды не поддержит её, чтобы запустить механизм роспуска парламента, сообщает RT.
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