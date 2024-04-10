Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ
Венгерский парламент одобрил законопроект, предусматривающий приостановку участия республики в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что документ поддержали 177 депутатов, против выступили пять человек.
В ходе заседания госсекретарь МИД Петер Старай отметил, что ДОВСЕ «утратил своё значение».
«Договор сыграл важную роль в поддержании баланса вооруженных сил в Европе, но утратил своё значение из-за выхода России», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в текущих обстоятельствах ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru