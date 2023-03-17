Парламент Венгрии объявил дату голосования по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Партия одобряет инициативу присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Сегодня же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил публично, что Анкара также приступает к процедуре ратификации финской заявки. Он прогнозирует, что решение будет принято до всеобщих выборов, назначенных на 14 мая.

При этом Турция и Венгрия пока не собираются запускать процесс ратификации аналогичной заявки Швеции. Анкара и Будапешт – единственные члены НАТО, которые до сих пор не одобрили заявки этих двух скандинавских стран.

