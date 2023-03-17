Парламент Венгрии объявил дату голосования по заявке Финляндии на вступление в НАТО
Государственное собрание Венгрии (однопалатны парламент) назначило на 27 марта голосование по вопросу о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом объявил через соцсети представитель правительства республики со ссылкой на руководство правящей политической силы «Фидес».
Партия одобряет инициативу присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Сегодня же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил публично, что Анкара также приступает к процедуре ратификации финской заявки. Он прогнозирует, что решение будет принято до всеобщих выборов, назначенных на 14 мая.
При этом Турция и Венгрия пока не собираются запускать процесс ратификации аналогичной заявки Швеции. Анкара и Будапешт – единственные члены НАТО, которые до сих пор не одобрили заявки этих двух скандинавских стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- С улиц Парижа перестали вывозить мусор из-за забастовки мусорщиков
- Сотрудники ФСБ задержали «черных» банкиров в Санкт-Петербурге
- В Кремле заявили о ничтожности ордера МУС на арест Путина
- Медведев оценил ордер на арест Путина значком с туалетной бумагой
- Клишас призвал выдать ордер на арест всех «судей» МУС
- Черчесов: Лидер иранской сборной по футболу навяжет борьбу россиянам
- Пригожин ответил на вопрос о покупке ЧВК «Вагнер» западного оружия у ВСУ
- СМИ: главу московского МЧС Желтова освободили от должности
- Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
- Захарова назвала юридически ничтожным ордер МУС на арест Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru