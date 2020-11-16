Парламент Турции рассмотрит возможность отправки военных в Азербайджан

В парламент Турции внесли проект резолюции президента Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан, пишет агентство Sabah.

В резолюции будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать.

Подразделения Вооруженных сил Турции планируют отправить для поддержания режима прекращения огня в регионе. Официально миссия будет представлять собой совместный российско-турецкий Центр по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.