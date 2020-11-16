Парламент Турции рассмотрит возможность отправки военных в Азербайджан
В парламент Турции внесли проект резолюции президента Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан, пишет агентство Sabah.
В резолюции будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать.
Подразделения Вооруженных сил Турции планируют отправить для поддержания режима прекращения огня в регионе. Официально миссия будет представлять собой совместный российско-турецкий Центр по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
Планируется, что на следующей неделе резолюция будет рассмотрена на пленарном заседании.
Ранее Армения и Азербайджан совместно с Россией подписали трехстороннее соглашение. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. На территории республики объявлен режим прекращения огня, за его соблюдением наблюдают российские миротворцы. Также стороны договорились об обмене пленными и телами убитых в ходе военных столкновений.
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