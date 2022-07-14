МИД: Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В своем сообщении МИД Словении также отметил, что членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альнясе укрепит коллективную безопасность.

В ответ на данное сообщение министр иностранных дел Швеции Анн Линде поблагодарила за ратификацию Словению и свою коллегу Таню Файон.

