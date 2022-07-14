МИД: Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
14 июля 202219:41
Министерство иностранных дел Словении заявило, что Национальное собрание Словении ратифицировало протокол о вступлении европейских партнеров в НАТО. Об этом МИД заявил в Twitter.
В своем сообщении МИД Словении также отметил, что членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альнясе укрепит коллективную безопасность.
В ответ на данное сообщение министр иностранных дел Швеции Анн Линде поблагодарила за ратификацию Словению и свою коллегу Таню Файон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru