МИД: Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министерство иностранных дел Словении заявило, что Национальное собрание Словении ратифицировало протокол о вступлении европейских партнеров в НАТО. Об этом МИД заявил в Twitter.

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В своем сообщении МИД Словении также отметил, что членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альнясе укрепит коллективную безопасность.

В ответ на данное сообщение министр иностранных дел Швеции Анн Линде поблагодарила за ратификацию Словению и свою коллегу Таню Файон.

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ФОТО: скриншот с видео
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